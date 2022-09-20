«Поддерживает сионистскую преступную армию»: Нетурей карто готовит Лапиду «сюрприз» в Нью-Йорке

Ультраортодоксальная группа Нетурей карто заявила, что намерена провести демонстрацию в связи с приездом премьер-министра Лапида на Ассамблею ООН в США.

Ожидается, что сегодня в Нью-Йорке откроется 77-я Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, и в центре повестки дня будет вторжение рф* в Украину. Премьер-министр Яир Лапид также вылетел рано утром в США, чтобы принять там участие. Как ожидается, он выступит со своей речью в четверг днем.

Однако есть и те, кто предпочел резко осудить приезд Лапида в США и даже объявил, что намерен начать демонстрацию. Организация «Нетурей карто» написала сегодня в заявлении для прессы, что «массы антисионистских ортодоксальных евреев проведут демонстрацию 20 сентября в Ziegfeld Ballroom в Нью-Йорке в 17:30 против 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с участием израильского аремьер-министр Яир Лапида, который поддерживает сионистскую преступную армию».

Напомним, что «Нетурей Карто» — ультраортодоксальная группа, известная своей яростной оппозицией государству Израиль и сионизму. Члены группы считают, что существование еврейского государства до прихода Мессии неправомерно, и видят создание государства Израиль и его существование как «провокацию народов», ведущую к кровопролитию, войнам и терактам.

Как ранее писал Курсор, члены «Натурей карто», выступающие против сионизма, собрались на митинге за Палестину напротив Даунинг-стрит 10 августа 2022 года в Лондоне, Великобритания. Они держали плакаты с критикой Государства Израиль и с надписями о том, что иудаизм и сионизм — противоположные вещи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!