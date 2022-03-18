Полиция Торонто начала расследование антисемитского инцидента

Полиция Торонто начала расследование преступления на почве ненависти после обнаружения антисемитских граффити в восточной части города.

Полиция Торонто начала расследование преступления на почве ненависти после того, как антисемитские граффити были обнаружены на тропе в восточной части города.

Офицеры, расследующие антисемитский вандализм, не раскрывают, что точно было изображено на граффити или, где именно на оно было обнаружено.

Полиция объявила, что вандализм рассматривается как преступление, мотивированное ненавистью.

Аспект ненависти в обвинении позволяет прокурорам просить судью учитывать мотивацию при вынесении приговора.

Неделей ранее начальник полиции Торонто Джеймс Рамер заявил, что преступления на почве ненависти становятся «слишком обычными в нашем городе», особенно антисемитские действия. Он заявил это после того, как Объединенная церковь Метрополитен в Торонто подверглась вандализму с антисемитскими граффити.

С начала года в Торонто произошло несколько случаев антисемитизма, особенно в различных городских школах.

«Курсор» писал ранее, что в средней школе Портленда произошел антисемитский инцидент. Двери, окна, поле и стадион средней школы в Портленде, штат Орегон, были изуродованы граффити со свастикой.