В школе Торонто произошел вопиющий антисемитский инцидент

Друзья Центра Симона Визенталя призывают к действию после того, как стало известно, что ученики в школе Торонто отдают нацистское приветствие и кричат ​​«Хайль Гитлер» перед учителем-евреем.

Канадская еврейская правозащитная группа призывает к незамедлительным действиям после сообщения о том, что ученики школы в Торонто исполнили нацистское приветствие перед учителем-евреем.

В средней школе Вэлли-Парк произошло несколько антисемитских инцидентов, в том числе три ученика исполнили «гитлеровский салют» перед своим учителем и одноклассниками.

В заявлении Центра друзей Симона Визенталя (FSWC) говорится, что они разговаривали с учителем, «который по-прежнему глубоко травмирован инцидентом».

По словам учителя, двое студентов отдавали нацистское приветствие, а третий студент кричал со своей парты «Хайль Гитлер».

В школе также были обнаружены антисемитские граффити.

Инцидент «очень расстраивает и неприемлем. Мы очень гордимся нашей школой как гостеприимным, безопасным и инклюзивным местом, и это всегда было нашим посланием ученикам», — сказал директор школы Джордж Барцис в письме, отправленном домой родителям. «Это также не отражает того, кто мы и за что выступаем как школа и как сообщество».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что В США продолжаются инциденты с распространением антисемитских листовок.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.