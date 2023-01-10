Польша обратится в Конгресс США по поводу репараций от Германии

В польском МИД считают, что США — это «страна, которая сейчас заботится о справедливости и международном порядке».

Польша хочет поднять перед Конгрессом США вопрос о репарациях от Германии за ущерб, нанесенный ей во время Второй мировой войны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик, сообщает Европейская правда.

По словам дипломата, правительство Польши планирует выносить на международный уровень свои претензии к Германии, и первым шагом будет обращение в Конгресс США.

«Мы обратимся к Конгрессу — комитету, сенаторам и членам Палаты представителей — за поддержкой в ​​действиях по компенсациям Германией нанесенного войной ущерба. США — это страна, которая сейчас заботится о справедливости и международном порядке», — заявил он, перечислив руководителей профильных и парламентских комитетов и групп.

Как сообщал Курсор, Министерство иностранных дел Германии официально отклонило требование Польши о выплате репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Соответствующее заявление опубликовало польское внешнеполитическое ведомство.

Там отметили, что МИД Германии предоставило ответ на ноту о репарациях 28 декабря 2022 года, а МИД Польши получил ее во вторник.

«По сообщению правительства ФРГ, вопрос военных репараций остается закрытым и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по этому вопросу», — сообщили в польском ведомстве.

Там также добавили, что правительство Польши «будет продолжать прилагать усилия для урегулирования претензий, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах».

Позже Курсор информировал о том, что в Польше отреагировали на отклонение Германией ноты о репарациях за Вторую мировую войну. В частности, заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что история с военными репарациями Германии Польше еще не является полностью закрытой, несмотря на официальный отказ Берлина.

«Немцы хотели бы этот вопрос закрыть, но часть разрушенных зданий до сих пор не отстроена», — сказал дипломат.