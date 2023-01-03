Германия отклонила ноту Польши о репарациях за Вторую мировую войну

Варшава планирует «продолжать прилагать усилия для урегулирования претензий, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации».

Министерство иностранных дел Германии официально отклонило требование Польши о выплате репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Соответствующее заявление опубликовало польское внешнеполитическое ведомство.

Та отметили, что МИД Германии предоставило ответ на ноту о репарациях 28 декабря 2022 года, а МИД Польши получил ее во вторник.

«По сообщению правительства ФРГ, вопрос военных репараций остается закрытым и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по этому вопросу», — сообщили в польском ведомстве.

Там также добавили, что правительство Польши «будет продолжать прилагать усилия для урегулирования претензий, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах».

Как сообщал Курсор, Министерство иностранных дел Польши передало МИДу Германии ноту с требованием репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Урегулирование последствий немецкой агрессии и оккупации должно включать, в частности, выплату компенсации за причиненный материальный и нематериальный ущерб в период с 1939 по 1945 год.

Документ, который будет передан в МИД Германии, подписал в понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«Стороны без промедления должны перейти к действиям, направленным на длительное, комплексное и окончательное правовое и материальное урегулирование вопросов, касающихся последствий агрессии и немецкой оккупации 1939-1945 годов», — заявил Рау.

Ранее польский политик Ярослав Качиньский заявил, что правительство намерено добиваться от Германии компенсации в размере 1,3 триллиона долларов за вторжение и оккупацию Польши в период Второй мировой войны.

Также Курсор информировал о том, что Израиль и Германия заключили соглашение о компенсации семьям жертв резни в Мюнхене.