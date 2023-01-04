В Польше отреагировали на отклонение Германией ноты о репарациях за Вторую мировую войну

В Варшаве говорят, что речь идет «о действительно больших деньгах».

История с военными репарациями Германии Польше еще не является полностью закрытой, несмотря на официальный отказ Берлина.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, сообщает Polska Agencia Prasowa.

«Немцы хотели бы этот вопрос закрыть, но часть разрушенных зданий до сих пор не отстроена», — сказал он.

По словам чиновника, речь идет «о действительно больших деньгах».

«Будучи юристом и адвокатом по образованию, я редко встречал должников, которые признавали свои обязательства и выплачивали свои долги после первой ноты или первого письма», — отметил Пшидач.

Как сообщал Курсор, Министерство иностранных дел Германии официально отклонило требование Польши о выплате репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Соответствующее заявление опубликовало польское внешнеполитическое ведомство.

Там отметили, что МИД Германии предоставило ответ на ноту о репарациях 28 декабря 2022 года, а МИД Польши получил ее во вторник.

«По сообщению правительства ФРГ, вопрос военных репараций остается закрытым и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по этому вопросу», — сообщили в польском ведомстве.

Там также добавили, что правительство Польши «будет продолжать прилагать усилия для урегулирования претензий, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах».

Ранее польский политик Ярослав Качиньский заявил, что правительство намерено добиваться от Германии компенсации в размере 1,3 триллиона долларов за вторжение и оккупацию Польши в период Второй мировой войны.

Также Курсор информировал о том, что Израиль и Германия заключили соглашение о компенсации семьям жертв резни в Мюнхене.