Авиакомпания Ethiopian Airlines увеличит частоту рейсов в Тель-Авив

С начала ноября текущего года авиакомпания Ethiopian Airlines хочет выполнять по два еженедельных авиарейса из Израиля и Эфиопию.

Государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines планирует в конце 2022 года увеличить частоту рейсов в Тель-Авив.

Об этом сообщает издание НЭП.

В ноябре представители компании намерены запустить второй ежедневный рейс по маршруту Тель-Авив — Аддис-Абеба. Первый дополнительный авиарейс должен состояться 5 ноября.

Ethiopian Airlines планируют выполнять по 14 рейсов в неделю. Продолжительность полета составляет около 4,5 часа, а стоимость билета стартует от 316 долларов (1035 шекелей).

Отмечается, что авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines стала одной из немногих, которой разрешили приземлять самолеты в аэропорту «Бен-Гурион» во время пандемии коронавирусной инфекции, а также в периоды проведения военных операций в стране.

«Курсор» писал ранее, что у клиентов авиакомпании Delta скоро появится больше направлений для путешествий. В марте 2023 года она возобновляет рейс между Атлантой и Тель-Авивом.

Еще мы писали, что, начиная со среды, 24 августа, международный аэропорт Бен-Гурион восстанавливает услугу для путешественников — ПЦР-тестирование для людей, которые въезжают в Израиль.

Напомним, что в аэропорту Бен-Гурион запускается система самообслуживания при регистрации пассажиров. Можно будет быстро и удобно самому взвесить свои чемоданы и распечатать необходимые бирки.