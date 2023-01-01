Популярный напиток оказался мощным жиросжигателем

Также напиток может способствовать лечению диабета.

В Медицинской школе Ноттингемского университета ученые установили, что один из самых популярных напитков является естественным и качественным жиросжигателем.

Об этом сообщает Medikforum.

Новые исследования британских ученых подтверждают результаты их коллег со всего мира о том, что кофе способствует похудению. Оказалось, что кофе стимулирует клеточную активность бурого жира, отвечающего за «мгновенную поставку» энергии организму и его обогрев.

Чтобы выполнять свои функции, клетки коричневого жира интенсивно сжигают сахар, жир, калории и способствуют похудению

В ходе эксперимента с добровольцами оказалось, что после употребления кофе бурый жир разогревается, а его клетки увеличивают свою активность.

Такую особенность напитка специалисты предлагают использовать для борьбы с диабетом. Именно реакция клеток коричневой жировой ткани на кофе может стать ключом к решению ожирения.

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