«Потенциально опасный» астероид приближается к Земле

Размер астероида чуть меньше размера самого высокого здания в мире.

По данным NASA, недавно обнаруженный «потенциально опасный» астероид размером почти с самый высокий небоскреб в мире должен пролететь мимо Земли как раз к Хэллоуину.

Астероид, названный 2022 RM4, имеет предполагаемый диаметр от от 330 до 740 метров — чуть меньше высоты Дубайского Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире, высотой 828 метров. Он пролетит мимо нашей планеты со скоростью около 84 500 км/ч, что примерно в 68 раз превышает скорость звука.

При максимальном сближении 1 ноября астероид приблизится к Земле примерно на 2,3 млн км, что примерно в шесть раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. По космическим меркам это очень небольшой запас.

NASA помечает любой космический объект, который находится на расстоянии 193 млн км от Земли, как «околоземный объект» и классифицирует любое крупное тело в пределах 7,5 млн км от нашей планеты как «потенциально опасное». После обнаружения этих потенциальных угроз астрономы внимательно наблюдают за ними, изучая их с помощью радара на наличие признаков любого отклонения от их предсказанных траекторий, которые могут привести к разрушительному столкновению с Землей.

NASA отслеживает местоположение и орбиты примерно 28 000 астероидов, определяя их с помощью системы последнего оповещения о столкновении с землей (ATLAS) — массива из четырех телескопов, способных выполнять полное сканирование всего ночного неба каждые 24 часа. С момента запуска ATLAS в 2017 году он обнаружил более 700 околоземных астероидов и 66 комет.

NASA оценило траектории всех околоземных объектов за пределами конца века. Хорошая новость заключается в том, что, по данным НАСА , Земля не столкнется с какой-либо известной опасностью от апокалиптического столкновения с астероидом, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.

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