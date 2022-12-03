Поздние приемы пищи опасны для здоровья − ученые

Группа ученых из Американской кардиологической ассоциации пришла к выводу, что поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов человека.
Об этом сообщает портал LiveScience.
В ходе исследования эксперты выяснили, что испытуемые, которые треть и более еды употребляли после 18.00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто употреблял большую часть пищи до шести часов вечера.
При этом любители поздних приемов пищи оказались на 19% более склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию гипертонии.
По мнению ведущего автора исследования Нур Макарем, нарушение биологических ритмов человека из-за неправильного образа жизни приводит к проблемам с обменом веществ и увеличивает риск хронических заболеваний.
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