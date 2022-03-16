Поздравляем вас с веселым праздником Пурим!

Евреи во всем мире отмечают праздник в память о чудесном спасении народа от угрозы полного физического истребления.

Дорогие наши читатели, уважаемые друзья!

В четырнадцатый день месяца Адар евреи всего мира празднуют Пурим — веселый праздник в память о чудесном спасении всего нашего народа от угрозы полного физического истребления, нависшей над нашими предками в 450 году до нашей эры. Этот праздник символизирует победу еврейского народа над антисемитской тиранией.

В Пурим принято лакомиться «гоменташ» – сладкими треугольными пирожками, которые мы также называем «ушами Амана», халвой, шоколадом или финиками. А еще – наряжаться в карнавальные костюмы, петь, танцевать и веселиться.

Пурим — веселый и добрый праздник, поэтому в этот день мы искренне желаем каждому, прежде всего, добра и мира, радости и веры в лучшее.

Из года в год праздник Пурим напоминает нам о неизбежности победы добра над злом. Сотни лет наш народ празднует избавление от гибели, и из дня траура Пурим превратился в день радости. Пусть радость торжествует и в вашей жизни, пусть на ваших лицах всегда светятся улыбки! И пусть во всем мире будет мир!

С праздником, друзья!