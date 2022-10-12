Предвестница катастроф: в Мексике выловили рыбу «Судного дня»

У побережья Мексики рыбаки поймали редкую глубоководную рыбу, которая согласно японской мифологии считается предвестницей землетрясений и цунами. Этот морской житель имеет название Regalecus glesne (Сельдяной король) и считается самой крупной костистой рыбой, поскольку может вырастать до 17 метров.

Об этом сообщают журналисты The New York Post.

Для рыбаков поймать «Сельдяного короля» — редкая удача поскольку рыба обитает на глубине от 200 до 975 метров. С другой стороны тот факт, что рыба оказалась в зоне досягаемости говорит о сильных морских течениях, которые могут возникать при подводных землетрясениях. Дело в том, из-за большой массы рыба не может противостоять сильному течению, поэтому крупные особи «Сельдяного короля» могут оказаться в прибрежных акваториях.

Возможно, поэтому в японской мифологии существует поверье, что появление «короля» предвещает губительные катастрофы. По преданию, эти рыбы поднимаются на поверхность и подплывают к берегам всякий раз, когда надвигается цунами.

Эти опасения «подтвердились» событиями 2011 года, когда на Японию обрушилась страшная трагедия в виде землетрясения и цунами, повлекшие за собой аварию на АЭС Фукусима-1. Журналисты пишут, что на протяжении двух лет перед трагедией множество таких рыб находили у побережья островов.

Однако ученые пытаются развеять древние мифы и утверждают, что появление на поверхности «Сельдяных королей» связано лишь с плохим самочувствием животного.

«Курсор» писал ранее, что в Чили рыбаки выловили пятиметровую рыбу.