В Чили рыбаки выловили пятиметровую рыбу

В города Арика, Чили, рыбаки поймали очень большую рыбу – 5 метрового «короля сельди». Рыба таких размеров обитает на большой глубине, а потому выловить ее удается очень редко.
Согласно поверьям местных, «король сельди» выходит на поверхность из-за движений тектонических плит, поэтому его появление — предвестник землетрясений и цунами. Примечательно, что этих рыб также видели у японских берегов незадолго до начала цунами возле Фукусимы.
Примечательно, что такие рыбы могут достигать длины в 11 метров, а весить около 300 килограмм. Однако мясо рыбы не особо съедобное.
Также в сети появилось с рыбой:
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