Премьер-министр Польши едет в Германию уговаривать Шольца передать Украине танки

По словам Матеуша Моравецкого, давление на россию «должно быть постоянным».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправится в Берлин, где попытается убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца и немецких политиков передать Украине танки Leopard 2. При этом он признает, что это будет нелегко.

Об этом информирует портал ukrayina.pl.

По словам Моравецкого, уговорить Шольца передать Киеву современные танки Leopard 2 «будет нелегко».

«В понедельник я буду находиться в Германии, в Берлине. В частности, буду разговаривать с представителями разных политических групп по теме Leopard и оттуда поеду в другое место»,— проинформировал польский премьер.

По его словам, «это процессы, которые нуждаются в длительных обсуждениях».

«Но давление должно быть постоянным. Немцы убеждались неоднократно, в том числе и в отношении «Патриотов». Буквально два месяца назад все смеялись над этим», — сказал Моравецкий.

Он еще раз напомнил, что украинцы воюют не только за себя.

«Их борьба – это тоже борьба за безопасность Польши. Поэтому несколько недель назад я разговаривал с канцлером Шольцом в Брюсселе о том, чтобы эти современные танки также передать Украине. Для эффективной борьбы с этой варварской преступной агрессией россии* нужна современная техника. Мы об этом говорим также и с другими партнерами: финнами, датчанами и другими странами, также имеющими на вооружении современные танки», — подчеркнул глава польского правительства.

Как сообщал Курсор, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» и консультироваться со своими союзниками относительно дальнейших поставок оружия Украине.

Также Курсор писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский благодарен канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощь и поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.