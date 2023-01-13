Шольц сделал заявление о поставках оружия Украине на фоне жесткой критики

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» и консультироваться со своими союзниками относительно дальнейших поставок оружия Украине.

Немецкий лидер столкнулся с растущим давлением после того, как Германия отказалась отправлять Украине боевые танки немецкого производства.

После вторжения россии* Германия предоставила Украине существенную военную помощь, в том числе гаубицы, зенитные самоходные установки «Гепард» и первый из четырех зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

На прошлой неделе было объявлено, что страна направит в Украину 40 бронетранспортеров Marder и зенитно-ракетную батарею Patriot.

Но критики уже давно жаловались на кажущуюся нерешительность Шольца сделать следующий шаг в поставках оружия.

В пятницу Шольц заявил, что Берлин сохранит свое «ведущее положение» в качестве одного из основных сторонников Киева, но дал понять, что не собирается торопиться с «такими серьезными вещами, которые имеют отношение к миру и войне, безопасности нашей страны и Европы», имея в виду передачу боевых танков.

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