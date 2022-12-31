Зеленский оригинально поздравил Шольца с наступающим Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен канцлеру Германии Олафа Шольца за помощь и поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Об этом глава Украинского государства написал в своем Twitter.

В частности, Зеленский отметил немецкую политику «цайтенвенде» (Zeitenwende – переломный момент, смена эпохи – прим. ред.), в рамках которой поддержка Украины значительно увеличилась.

«Оружие, пристанище для более миллиона украинцев, украиноцентричное председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Благодарю вас за «цайтенвенде», господин канцлер! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой», – написал президент Украины.

Как сообщал Курсор, в начале декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что начиная полномасштабную войну против Украины, президент российской федерации владимир путин* хотел разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата.

По словам Шольца, Евросоюз и НАТО стали сильнее и консолидированнее, помогая Украине выстоять перед российской агрессией.

«Среди множества просчетов путина — его ставка на то, что вторжение в Украину обострит отношения между его противниками. На самом деле произошло обратное: ЕС и Североатлантический альянс стали сильнее, чем когда-либо прежде», – отметил Шольц, назвав происходящее «худшим кошмаром путина».

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.