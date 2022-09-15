Премьер-министр Украины планирует воссоздать концепцию безопасности в стране на примере Израиля

В Украине хотят перейти к израильской модели безопасности в общественных местах по завершении военных действий. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом пишет «Like Nеws».

Так, по его словам, изменятся нормативы строительства жилых зданий, общественных сооружений. Шмыгаль отметил, что война дала ясно понять, что должны быть предусмотрены в зданиях убежища, поскольку они являются жизненной необходимостью, ведь россия* останется их соседом.

Также премьер-министр добавил, что уже сейчас идет работа над такой концепцией подхода к обеспечению правопорядка, которая среди прочего может предусматривать трудоустройство большого количества ветеранов.

Ранее «Курсор» писал о том, что ЦАХАЛ многому научился благодаря войне в Украине в отношении потенциального конфликта с «Хизбаллой». Об этом заявил уходящий в отставку начальник Северного командования вооруженных сил Амир Барам.

Также мы сообщали, что депутат Кнессета Нир Баркат заявил, что в российско-украинской войне Израиль должен поддержать Украину. В Киеве не скрывают, что ожидают более четкой позиции от Израиля, реальной военной помощи, введения антироссийских санкций и т.д.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!