Прием горячей ванны поможет предотвратить диабет

Ученые обнаружили, что горячая ванна помогает не только расслабиться, но и несет пользу здоровью.

Недавнее исследование международной группы ученых показало, что прием горячей ванны можно использовать для контроля состояния при сахарном диабете II типа.

Результаты исследования продемонстрировали, что привычная и любимая многими водная процедура способна снижать пиковый уровень сахара в крови на 10%. Кроме того было обнаружено, что уровень расхода энергии можно увеличить на целых 80 %. Таким образом за 1 час можно сжигать 126 калорий. Именно лишний вес является одним из основных факторов риска сахарного диабета II типа.

Главной целью ученых было найти альтернативу классическим тренировкам, которые помогают поддерживать уровень сахара на необходимом уровне. В ходе эксперимента они выявили, что те добровольцы, которые регулярно принимали горячую ванну, имели в среднем на 10% более низкое пиковое значение уровня глюкозы по сравнению с теми, кто выполнял физические упражнения.

Научный эксперимент показал, что деятельность, которая не требует серьезных физических усилий, может приносить крайне необычные преимущества для здоровья людей. Уровень сахара в крови повышается обычно после приема пищи, именно это увеличивает риск развития сахарного диабета. По этой причине важно знать легкие и безопасные способы держать этот показатель под контролем.

Эффект горячей ванны может объясняться тем, что во время процедуры усиливается высвобождение белков теплового шока, которые умеют снижать уровень сахара в крови за счет улучшения усвоения глюкозы, контролируемого инсулином. Однако это вовсе не говорит о том, что вместо занятий в спортивном зале можно полежать в горячей ванной. Эта процедура может быть дополнительным способом защиты от диабета, но снижать уровень физической активности нельзя.

Кроме этого, «Курсор» рассказывал о напитке, помогающем бороться с жиром в области живота. Листья, семена, цветы и плоды кориандра богаты антиоксидантами, которые способствуют пищеварению. Это растение обладает многими лекарственными свойствами, включая антидиабетические, антиоксидантные и противораковые функции.