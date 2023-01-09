Принц Гарри вновь раскритиковал королевскую семью: Спали с дьяволом

Принц Гарри обвинил королевскую семью в причастности к страданиям его жены Меган. Он утверждает, что его мачеха Камилла, королева-консорт, «слила» в СМИ личные разговоры, чтобы улучшить собственную репутацию.

Об этом сообщает AP News.

В интервью, которое транслировалось в воскресенье, 8 января, Гарри обвинил членов королевской семьи в том, что они «спали с дьяволом», чтобы получить благоприятное освещение в таблоидах. Он считает, что Камилла приложила усилия по реабилитации своего имиджа среди британцев после ее давнего романа с его отцом, ныне королем Чарльзом III.

«Это делало ее опасной из-за связей, которые она налаживала в британской прессе. Была открытая готовность обеих сторон обмениваться информацией», ‒ сказал герцог Сассекский.

Ранее мы рассказывали о реакции принца Уэльский Уильяма на то, что его младший брат, принц Гарри, опубликовал скандальные мемуары. Журналисты пишут, что он взбешен из-за многочисленных обвинений. Он «кипит и опустошен», а также не сможет «простить Гарри то, что он написал».

Отметим, что принц Гарри в мемуарах написал, что Уильям физически на него напал, когда произошла ссора из-за Меган Маркл. По его словам, старший брат схватил его и повалил на пол, вследствие чего под Гарри треснула собачья миска, куски от которой врезались в него. Это привело, как пишет герцог, к травме спины.

Также «Курсор» сообщал, что принца Гарри вычеркнули из списка гостей церемонии коронации Чарльза III.