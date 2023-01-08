Принца Гарри вычеркнули из списка гостей церемонии коронации Чарльза III

Сообщается, что принц Уильям «злой, взволнованный и грустный» на фоне громких заявлений Гарри.

Принц Гарри был выписан из сценария церемонии коронации короля Чарльза, как сообщили британские СМИ, поскольку королевские инсайдеры заявили, что принц Уильям «сгорает от гнева» на фоне заявлений Гарри в его мемуарах.

В своей новой откровенной автобиографии «Spare» Гарри сделал ряд сенсационных заявлений о своем брате и отце. Например, он назвал принца Уэльского своим «заклятым врагом».

Королевская семья до сих пор хранила молчание по этому поводу, отказываясь отвечать на обвинения Гарри, но сегодня Sunday Times сообщила, что королевский источник заявил, что Гарри отстранен от предстоящей коронации короля Чарльза в мае.

«Принц Гарри был вычеркнут из сценария коронации и не будет иметь официальной роли на службе, если он придет», — написал в Твиттере королевский редактор газеты.

Тем временем друзья Уильяма сообщили Sunday Times, что принц «сгорает от гнева», но также «встревожен и опечален» комментариями Гарри.

«[Уильям] не станет мстить, никогда не станет, потому что он достойный и невероятно преданный, — сказал один из его друзей. — Он молчит на благо своей семьи и страны».

Другой сказал: «Он встревожен и ему грустно — он сосредоточен на жене и детях… Он хорошо справляется с этим снаружи, но внутри он пылает».

Читайте также: Ветераны Великобритании раскритиковали заявление принца Гарри о том, что он убивал талибов в Афганистане.

Кроме того, принц Гарри рассказал, как бы принцесса Диана отнеслась к его ссоре с братом.