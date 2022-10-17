Признаки того, что в кишечнике скопилось много бактерий и токсинов

Ни для кого не секрет, что желудочно-кишечный тракт является одной из самых важных систем нашего организма. Потому для хорошего самочувствия очень важно следить за его слаженной работой.

Помимо основной функции — питания, желудочно-кишечный тракт выполняет множество других, например, защитную и эндокринную.

Об этом пишет interesno.

Соответственно, эта система первой реагирует на перебои в работе организма и наоборот. Многие функции организма могут быть нарушены вследствие заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Во избежание серьезных сбоев в работе нашего организма и его систем, необходимо вовремя выявить проблему. Тем более, как правило, она легко решается. Нужно только повнимательнее прислушаться к своему телу, и обнаружить возможные симптомы.

К сожалению, неправильное питание, чрезмерное использование антибиотиков, использование антибактериальных средств и отсутствие регулярных ферментированных продуктов в нашем рационе создали идеальные условия для дисбаланса в кишечном микробиоме.

10 признаков того, что у вас может быть бактериально-химический дисбаланс в кишечнике:

Проблемы с пищеварением — вздутие живота, боль в животе, диспепсия, неприятный запах изо рта, запор или диарея.

Аллергии.

Рецидивирующие грибковые инфекции.

Тяга к сладкому.

Увеличение веса.

Акне, экзема, крапивница или псориаз.

Боль в суставах.

Депрессия.

Трудности в обучении или поведении.

Затуманенность сознания.

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