Признаки того, что в кишечнике скопилось много бактерий и токсинов

Помимо основной функции — питания, желудочно-кишечный тракт выполняет множество других, например, защитную и эндокринную.
Об этом пишет interesno.
Соответственно, эта система первой реагирует на перебои в работе организма и наоборот. Многие функции организма могут быть нарушены вследствие заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Во избежание серьезных сбоев в работе нашего организма и его систем, необходимо вовремя выявить проблему. Тем более, как правило, она легко решается. Нужно только повнимательнее прислушаться к своему телу, и обнаружить возможные симптомы.
К сожалению, неправильное питание, чрезмерное использование антибиотиков, использование антибактериальных средств и отсутствие регулярных ферментированных продуктов в нашем рационе создали идеальные условия для дисбаланса в кишечном микробиоме.
10 признаков того, что у вас может быть бактериально-химический дисбаланс в кишечнике:
Проблемы с пищеварением — вздутие живота, боль в животе, диспепсия, неприятный запах изо рта, запор или диарея.
Аллергии.
Рецидивирующие грибковые инфекции.
Тяга к сладкому.
Увеличение веса.
Акне, экзема, крапивница или псориаз.
Боль в суставах.
Депрессия.
Трудности в обучении или поведении.
Затуманенность сознания.
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