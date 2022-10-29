Проблемы на работе: 4 полезных совета, как справиться с травлей в офисе

Знаете ли вы, что люди в среднем проводят треть своей жизни на работе? Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ваша трудовая жизнь в значительной степени влияет на ваше общее благополучие.

Здоровая рабочая среда — залог вашего здоровья и продуктивности. Но, к сожалению, рабочее место — не утопия, и мы часто сталкиваемся с коллегами, которые могут запугивать. В таких обстоятельствах мы должны быть в состоянии распознать их агрессивное поведение и принять меры, чтобы остановить его.

«Отказ в продлении отпуска или нерабочего времени без объяснения причин, исключение вас из социальных групп или командных проектов, чрезмерный контроль за вашей работой, предоставление вам неверной информации. Все эти случаи подпадают под травлю на рабочем месте», — говорит порталу HealthShots консультант по психическому здоровью и терапевт Аруба Кабир.

Помимо психического истощения и стресса, травля также серьезно влияет на социальное здоровье человека.

«Поскольку вы склонны постоянно сомневаться в себе, вы можете дистанцироваться от своей семьи, друзей, коллег, знакомых или других коллег по работе», — добавляет она.

Травля на рабочем месте может повлиять и на ваше физическое здоровье. «Головные боли, потеря аппетита, мигрени, сердечно-сосудистые заболевания, кислотный рефлюкс, кислотность или расстройства пищеварения могут быть некоторыми симптомами травли на работе», — говорит доктор.

4 совета, как остановить травлю на рабочем месте

1. Связаться с властями/начальством

Обязательно начните собирать доказательства, как только поймете, что ваш коллега придирается к вам. Не игнорируйте мелочи, документируйте их. Благодаря этим действиям ваше дело будет более ощутимым, когда вы представите его авторитетным лицам. Не стесняйтесь обращаться к тем, у кого есть полномочия, чтобы предпринять необходимые действия.

2. Постоять за себя

Как только начнется травля, пресекайте ее в зародыше. «Если вы будете хитры и напористы, хулиганы не посмеют к вам придраться», — делится эксперт.

3. Оставайтесь на связи с остальными

Чаще всего хулиганы нападают на менее экспрессивных, тихих или «волков-одиночек». Поэтому убедитесь, что вы не изолируете себя на работе. Если хулиганы знают, что их плохое поведение может стать достоянием общественности, они будут колебаться, прежде чем беспокоить вас.

4. Попросите о помощи

Если вы считаете, что вам не хватает уверенности или смелости, чтобы высказаться, обратитесь за помощью к психологу. Они будут направлять вас.

Ранее Курсор писал, что очищенные частицы песка могут помочь в борьбе с ожирением — ученые.