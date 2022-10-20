Профилактика тромбоза: три фрукта, которые могут растворить сгустки крови

16:02, Сегодня
Общество
тромб клетки крови фото
Фото: pixabay.com

Есть убедительные свидетельства того, что определенные химические вещества , содержащиеся в растениях, могут препятствовать образованию тромбов или растворять существующие.

Согласно данным  ряда  исследований, проведенных в разное время и независимо друг от друга, употребление таких фруктов как  киви, ананас и лимон  может заметно повлиять на предупреждение образования сгустков крови и растворять уже существующие.

Об этом пишут Новости Ю.

фрукты не следует использовать в качестве замены медикаментозного лечения.

По данным ведущих флебологов (специалистов по венам и сосудам), наиболее мощными растительными продуктами  для естественного растворения тромбов  могут быть бромелайн и рутин.

В исследовании 2012 года, опубликованном в International Current Pharmaceutical Journal, было показано, что потребление  рутина , который можно найти в яблоках, лимонах, луке, апельсиновом чае и пищевых добавках, предотвращает образование тромбов после травм.

Из-за его хорошего профиля безопасности авторы отчета пришли к выводу, что он может служить  недорогим препаратом  для уменьшения рецидивирующих тромбов и помочь спасти тысячи жизней.

Флебологи также рекомендуют есть  натуральный ананас  или принимать пищевую добавку с бромелаином по тем же причинам.

По данным органов здравоохранения  другие продукты и напитки,  которые могут помочь растворить тромбы, могут включать чеснок, киви, капусту, шпинат, красное вино и виноградный сок.

Однако медики предупреждают, что попытка растворить тромб  в домашних условиях  может отсрочить подобающее лечение. Это может увеличить риск потенциально опасных для жизни осложнений, если сгустки крови попадут в  другие части тела. Важно также помнить:  фрукты не следует использовать в качестве замены медикаментозного лечения, которое назначает ваш врач.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.

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