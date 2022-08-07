Прогноз погоды на 8 августа: облачность и высокая температура

По словам синоптиков, 8 августа в Израиле будет переменная облачность с прояснениями. Не ожидается существенного изменения температуры.
- Иерусалим: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +24°С ночью;
- Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +22°С ночью;
- Эйлат: ясно, +41°С днем, +30°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 8 августа составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что Минздрав обновил список водоемов, в которых нельзя купаться.