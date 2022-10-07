Прослушка в авто и домах: принц Гарри и Элтон Джон подали в суд на СМИ

Элтон Джон, принц Гарри, баронесса Дорин Лоуренс и актрисы Сэди Фрост и Элизабет Херли решили судиться с Associated Newspapers Ltd. Они обвиняют компанию в тайном размещении подслушивающих устройств в автомобилях и домах людей.

Об этом сообщает ВВС.

«Мы полностью и недвусмысленно опровергаем эти нелепые клеветы, которые кажутся не чем иным, как заранее спланированной и организованной попыткой втянуть заголовки Mail в скандал со взломом телефонов, касающийся статей до 30-летней давности. Эти необоснованные и в высшей степени клеветнические заявления, не основанные на достоверных доказательствах, кажутся просто ловлей рыбы со стороны истцов и их адвокатов, некоторые из которых уже возбудили дела в других местах», – заявил представитель Associated Newspapers Ltd.

Эта компания издает Daily Mail, The Mail on Sunday и Mail Online. По информации юридической фирмы Hamlins, представляющей интересы принца Гарри и Фрост, те, кто подал иск, стали жертвами «отвратительной преступной деятельности».

В заявлении адвокатов сказано, что запрещенная деятельность включала:

Наем частных сыщиков для тайного размещения подслушивающих устройств в автомобилях и домах людей.

Поручение лицам тайно прослушивать и записывать частные телефонные разговоры людей в прямом эфире.

Плата полицейским, имеющим коррумпированные связи с частными детективами, за инсайдерские конфиденциальные данные.

Выдача себя за других лиц с целью получения медицинской информации из частных больниц, клиник и лечебных центров путем обмана

Доступ к банковским счетам, кредитным историям и финансовым операциям с использованием незаконных средств и манипуляций.

Представители Hamlins заявляют, что перечисленной – лишь «верхушка айсберга». Также там считают, что многие другие невинные люди остаются не подозревающими жертвами этих действий. Знаменитости и юристы намерены раскрыть правду и привлечь к ответственности журналистов, многие из которых до сих пор находятся на высоких руководящих постах.

Также «Курсор» сообщал, что принца Гарри и Меган Маркл понизили в ранге.