Против рака и для долголетия: ученые назвали важную специю

Врачи из Британии рекомендуют добавлять паприку в блюда и утверждают, что она снижает риск сердечных заболеваний и обладает противораковыми свойствами.

Специалисты констатируют, что первое место в списке среди основных причин смерти во всем мире занимают рак и болезни сердца. Поэтому они советуют обратить внимание на полезные для сердца свойства паприки.

Об этом они рассказали в статье для Daily Express

Отмечается, что это пряность из сушеного перца Capsicum annuum, которая обладает свойствами, защищающими от возникновения опасных патологий.

Ученые утверждают, что такая добавка в блюда помогает снижать опасно высокий уровень «плохого» холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности), закупоривающего артерии и вызывающего развитие атеросклероза.

В частности, проведенные исследования подтвердили, что употребление паприки, в которой содержится каротиноид капсантин, может повышать концентрацию «хорошего» холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности), действующего как чистильщик сосудов, освобождающего их от холестериновых бляшек из ЛПНП-холестерина.

Кроме этого, такая пряность содержит соединения, которые защищают от развития рака. Несколько ее компонентов эффективно борются с окислительным стрессом, который характеризуется нарушением баланса и может привести к повреждению клеток и тканей, спровоцировать развитие воспаления, увеличивающего риск некоторых видов рака.

Вдобавок учеными было установлено, что вещества паприки способны подавлять рост и выживание раковых клеток, влияя на экспрессию нескольких генов. Также исследования подтвердили, что паприка защищает от развития рака молочной железы. Ее потребление женщинами помогло уменьшить вероятность заболевания на 25-35 процентов.

Исследователи подытожили, что, включая все полезные свойства паприки, она должна быть включена в повседневный рацион человека и заслуживает право считаться специей долголетия.

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