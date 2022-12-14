Прыщи в ушах: девять домашних средств, чтобы избавиться от них

Когда дело доходит до проблем с кожей, первое место в списке занимают угри или прыщи.

Прыщи не только раздражают, но и могут быть болезненными, особенно если они появляются на необычных участках тела, таких как интимные органы, ягодицы, вокруг и внутри уха. Ушные прыщи в крайних случаях могут на самом деле ухудшить ваш слух и повредить ваши уши. Это может даже ухудшиться, если есть инфекция. Итак, как избавиться от прыщей в ухе? Ознакомьтесь со следующими домашними средствами, чтобы вылечить его естественным путем.

Доктор Ринки Капур, консультант-дерматолог, косметический дерматолог и дерматохирург The Esthetic Clinics, рассказала Health Shots о том, как избавиться от прыщей в ушах.

1. Теплый компресс

Смочите горячую тряпку в теплой воде. Хорошо отожмите. Положите мочалку на прыщ на 10-15 минут. Не нажимайте слишком сильно. Это помогает уменьшить воспаление и раздражение, а также смягчает прыщ, что позволяет ему истощаться.

2. Перекись бензоила

Используйте кремы от прыщей, содержащие 2–10% бензоилпероксида, два или три раза в день. Очистите пораженный участок и нанесите крем. Это убьет бактериальную инфекцию и быстро заживит прыщ.

3. Крем с ретиноидами

Это подходит только для прыщей на наружном ухе. Нанесите немного крема на кожу примерно через 20 минут после мытья кожи. Не забывайте наносить солнцезащитный крем перед выходом на улицу.

4. Неоспориновый гель

Лучшая терапия акне и прыщей – это не Неоспорин. Однако, поскольку он содержит увлажняющие и заживляющие кожу масла, он также может временно успокаивать раздражение и восстанавливать поврежденные участки кожи. Нанесите гель на прыщ и дайте ему высохнуть. Делайте это 3-4 раза в день.

5. Масло чайного дерева

Масло чайного дерева является эффективным средством благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам, которые могут убивать бактерии, вызывающие прыщи. Смочите ватный тампон в масле чайного дерева и слегка приложите его к прыщу. Оставьте на ночь. Делайте это регулярно в течение нескольких дней.

6. Масло жожоба

Нанесите немного масла жожоба на прыщ с помощью ватного тампона. Аккуратно сотрите излишки масла и грязи через 30 минут. Делайте это два-три раза в день.

7. Цитрусовый сок

Возьмите чистый цитрусовый сок на ваш выбор. Смочите в нем ватный тампон и приложите к прыщу. Оставить на 15-20 минут и смыть теплой водой. Делайте это два раза в день.

8. Чеснок

Возьмите два очищенных зубчика чеснока и нагрейте их в горчичном или кунжутном масле. Слегка вдавите зубчики чеснока в масло. И нагревайте смесь, пока гвоздика не станет черной. Процедите масло и дайте ему остыть. Нанесите это масло на прыщик наружного уха или залейте три капли в ухо и очистите его через пару минут. Делайте это два раза в день.

9. Йогурт

Йогурт обладает антибактериальными, противогрибковыми и пробиотическими свойствами, которые можно использовать для лечения прыщей и прыщей. Кроме того, он также содержит антиоксиданты, которые могут помочь коже выглядеть лучше.

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