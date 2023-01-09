Путин — как Гитлер, его надо остановить в Украине — сенатор США

По словам Ангуса Кинга, «было бы катастрофой прекратить помощь Украине в этот момент».

Действия российского диктатора владимира путина* в Украине напоминают поведение нацистского фюрера Адольфа Гитлера во время Второй Мировой войны.

Об этом в интервью CBS News заявил американский независимый сенатор Ангус Кинг.

«Было бы катастрофой прекратить помощь Украине в этот момент. Я просто попросил бы тех людей, которые поднимают эти шумные голоса, почитать немного истории. Погуглите Судеты в 1938 году, Рейнскую область в 1936 году, когда Гитлера можно было остановить», — сказал сенатор.

По его словам, «когда его не остановили, мы получили 55 миллионов смертей по всему миру».

«Это момент, когда мы знаем, что путин хочет захватить Украину. Он хочет восстановить Советский Союз. И сейчас его можно остановить», — добавил он.

Также Кинг отметил вопрос подотчетности американской помощи, которая предоставляется Киеву, повторив тезис президента Украины Владимира Зеленского о том, что это не благотворительность.

«Мы встречались со многими офицерами и рядовыми, их финансистами. Они учитывают каждую запчасть, которая поступает в страну. Кроме того, у нас есть генеральный инспектор из Пентагона, который приедет, кажется, в следующем месяце. Я был очень поражен уровнем подотчетности. И поэтому этот аргумент о том, что деньги как-то тратятся впустую, я не думаю, что он выдерживает критики», — сказал сенатор.

Как сообщал Курсор, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что президент россии владимир путин находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году — когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.

Также Курсор писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!