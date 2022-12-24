В Еврокомиссии сравнили путина с Гитлером в 1943 году

Президент россии владимир путин* находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году — когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.

Такое мнение в интервью Nieuwsblad высказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

По его словам, россия сейчас является полным изгоем на международной арене.

«Санкции кусаются сильно. … Война стоит очень много денег. И путин уже проиграл. Он ошибся относительно стойкости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами», — сказал вице-президент Еврокомиссии.

Тиммерманс напомнил, что «Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года, но она продолжалась еще два года».

«Путин может еще очень долго творить много хаоса. Отсюда — бомбардировка энергетической инфраструктуры с намерением довести людей до такой нищеты, чтобы миллионы приехали в Европу», — считает европейский чиновник.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин внезапно отменил запланированный визит в нижний тагил, где должен был посетить танковый завод. Неожиданное изменение планов главы кремля подогрело слухи об ухудшении его состояния здоровья.

При этом в российском городе к приезду президента тщательно готовились не один день. В частности, дороги по вероятному маршруту вычистили, ограничили движение по городу и даже отменили открытие елки в одном из районов.

Также Курсор писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!