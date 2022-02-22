Путин превратил российский рубль в самую нестабильную валюту в мире

Российский рубль и фондовые рынки российских акций рекордно рухнули на фоне новостей о признании Россией «Л/ДНР». Такого на рынках не было с 2008 года.

Российские акции и валюта показали наихудшие результаты на мировых рынках в понедельник, когда президент Владимир Путин подписал указ о признании двух частично контролируемых оккупантами регионов Украины независимыми государствами, что спровоцировало возобновление угроз жестких экономических санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

Рубль упал до 80,2 по отношению к доллару в понедельник, а затем немного восстановился до 79,7, продолжив снижение, начавшееся примерно во время вторжения России в Крым в 2014 году, когда рубль стоил около 35 по отношению к доллару.

Индекс Московской биржи в России упал примерно на 10,5% в понедельник днем ​​по сравнению с закрытием предыдущего дня, опустившись на 10,4% ниже уровня с начала года и зафиксировав самое большое падение с момента вторжения в Крым.

Как ранее писал Курсор, президент России Владимир Путин отдал приказ о размещении войск в двух оккупированных регионах на востоке Украины после признания их независимости в понедельник, что усугубило кризис, который, как опасается Запад, может привести к большой войне.

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