Путин вводит российские войска в Украину после признания «ДНР» и «ЛНР»

Президент РФ Владимир Путин после признания независимости «Л/ДНР» подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Документы были опубликованы ночью на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин отдал приказ о размещении войск в двух оккупированных регионах на востоке Украины после признания их независимости в понедельник, что усугубило кризис, который, как опасается Запад, может привести к большой войне.

Очевидец рассказал агентству Reuters, что видел танки и другую военную технику, передвигавшуюся по подконтрольному оккупантам Донецку после того, как Путин издал указ о признании «ДНР» и «ЛНР» и приказал министерству обороны России направить войска для «поддержания мира».

Договоры России с «ЛНР» и «ДНР», кроме того, предполагают совместное использование военной инфраструктуры и военных баз на территории друг друга.

Эти шаги вызвали осуждение со стороны США и Европы и обещания новых санкций, хотя пока неясно, является ли это первым крупным шагом Путина к полномасштабному наступлению на Украину, о котором западные правительства предупреждали в течение нескольких недель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой и может ухудшиться без предупреждения.

Он добавил, что войска России «продолжают приближаться к границе Украины, что выглядит как план начать вторжение в любой момент».

О численности войск, которые направил Путин, не сообщается, но в указе говорилось, что Россия теперь имеет право строить военные базы в отколовшихся регионах.

Как ранее писал Курсор, Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР».

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