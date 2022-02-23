Путин рассказал о российском оружии, которому нет равного в мире

Российский президент заявил о намерении наращивать мощь и дальше дальше развивать и модернизировать вооружение для армии, способной «решать самые сложные задачи».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Кремля есть боевое уникальное оружие, поставленное на боевое дежурство, аналогов которому якобы в мире не существует.

Об этом, как пишет его пресс-служба, Путин сказал, поздравляя россиян с Днем защитника Отечества, которое в России отмечают 23 февраля.

Он заявил о намерении дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.

Также данные комплексы он назвал «оружием будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооруженных Сил».

Путин отметил, что в России за последние годы многое сделано для «качественной модернизации» армии и флота.

Он также добавил, что в ходе операции в Сирии военные РФ деле доказали, что способны решать самые сложные задачи.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР».

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