Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР»

Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Владимир Путин выступая на пресс-конференции после встречи с президентом Азербайджана Алиевым затронул тему Донбасса.

Президент России заявил: «Теперь Минские соглашения не существуют. Но их убили ещё задолго до признания нами независимости республик».

Кроме того, Путин сказал, что Россия признала конституции «ДНР» и «ЛНР». А, по его заявлению, в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

«Мы рассчитываем, что все спорные вопросы между республиками и Киевом будут разрешены мирно», — подытожил лидер РФ.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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