Путину удалось сдержать НАТО в военной помощи Украине — экс-советник президента США по нацбезопасности

По словам Джона Болтона, «очень важно не показывать никакой склонности к каким-либо договоренностям с россией».

Российскому диктатору владимиру путину* удалось сдержать НАТО в военной помощи Украине через угрозы ядерным оружием, но он блефует.

Такое мнение высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, политическое положение путина сейчас очевидно слабее, чем в начале большой войны, однако его режиму сейчас ничего не угрожает. Болтон отметил, что если США и НАТО усилят военное и экономическое давление на рф, то этой точки можно достигнуть.

«Очень важно не показывать никакой склонности к каким-либо договоренностям с россией — именно она осуществляет неспровоцированную агрессию против Украины, она убивает гражданских и уничтожает инфраструктуру. Нужно довести россию до такого состояния, чтобы она сама просила о переговорах, а Украина могла вести их с позиции силы. Цель — это границы Украины 1991 года», — сказал Болтон.

Он также считает, что путину удалось сдержать НАТО в помощи Украине из-за боязни союзниками войны по всей Европе и угрозами ядерным орудием, но это блеф диктатора.

Как сообщал Курсор, в декабре Фу Цун, новый посол КНР в Европейском союзе, заявил, что вторжение россии в Украину поставило Пекин «в очень трудное положение», потому что он не хочет «выбирать между друзьями» москвой и Киевом.

Ранее Курсор писал о том, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.