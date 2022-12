Пять лучших белковых продуктов, которые необходимо есть утром

Диетологи говорят, что завтрак обязательно должен быть сытным, а потому в него стоит включать белковые продукты.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Эксперты отмечают, что это хорошая профилактика ожирения, повышенного холестерина или проблем контроля уровня сахара.

Яйца — универсальный и очень полезный продукт для завтрак, который быстро готовится , но надолго насыщает. Съев 2 штуки утром, вы уже получите ¼ суточной нормы белка и заряд энергии до обеда.

Сыр является хорошим белковым продуктом благодаря высокому соотношению казеина к сыворотке. Пол стакана этого продукта – это уже 14 граммов белка.

Йогурт станет отличным утренним источником белка, ведь содержит 20 граммов в стаканчике. Выбирайте греческий йогурт, не содержащий сладких наполнителей и сахара, так вы сможете получить максимум пользы. Специалисты уверяют, что употребление йогурта окажет положительное влияние на обменные процессы и защитит от накопления жира на животе.

Лосось содержит огромное количество ценных микроэлементов. В порции жирной рыбы — 16 граммов белка, да еще целый ряд других полезных компонентов: жирные кислоты омега-3, укрепляющие мозг, и витамин D, который поддерживает иммунитет.

Овсянка надолго насытит за счет высокого содержания углеводов и растительного белка.

Разнообразить свой завтрак можно и полезной овсянкой. В ¼ стакана содержится 6 граммов белка, но это еще не весь список пользы. Этот продукт также богат клетчаткой, что хорошо влияет на состав микробиома кишечника.

