Пять ошибок во время завтрака, из-за которых вы быстрее стареете

Диетологи Роксана Эхсани и Джонатан Вальдес говорят, что завтрак является одним из самых важных приемов пищи, если человек хочет сохранить свой организм как можно дольше молодым и здоровым.

Об этом сообщает Eat This, Not That.

Также специалисты назвали ряд ошибок во время завтрака, из-за которых быстрее стареет организм.

Кофемания. Многие люди ограничиваются утром только кофе или пьют его в сладком виде, с добавлением различных подсластителей, кремообразных, сладких наполнителей и сиропов.

Эксперты говорят, что сладкие кофейные напитки типа латте или кофе с подсластителями содержат много калорий и провоцируют всплески уровня сахара в крови.

Употребление переработанного мяса. Колбаса или сосиски с утра на голодный желудок — это ошибка. Все потому, что организм вместо полезных веществ получает чрезмерную дозу переработанных жиров, красителей и других добавок. Такая привычка ускоряет процесс старения.

Отсутствие фруктов или овощей. Такие продукты нужно употреблять вместе с кашей, йогуртом, хлебом (лучше цельнозерновым) с маслом. В частности, так организм получит антиоксиданты, которые способны противостоять быстрому старению.

Недостаточное питье воды. Если вы не пьете воду по утрам, то увеличиваете количество факторов, способствующих раннему старению.

Вода помогает полезным веществам перемещаться телом, поэтому ее надо пить много и начинать прямо с завтрака, говорят эксперты.

Отказ от завтрака. В отсутствие времени на полноценный завтрак Диетологи рекомендуют съесть банан или горстку орехов, с которыми организм получит нужные питательные вещества хотя бы в минимальном количестве.

Если человек часто не завтракает, то это ошибка из-за которой может пострадать пищеварение.

