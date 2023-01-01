Пять признаков эмоционально незрелого человека, который может разрушить отношения

Когда мы говорим, что кто-то эмоционально незрелый, мы имеем в виду, что ему не хватает определенных эмоций и социальных способностей, и он сталкивается с трудностями во взаимодействии с другими взрослыми.

Компания HealthShots связалась с доктором Соналом Анандом, психиатром больницы Вокхардт в Мумбаи, чтобы узнать о симптомах эмоциональной незрелости.

Вот 5 признаков эмоциональной незрелости человека:

1. Они не могут контролировать свои эмоции

У них плохая эмоциональная регуляция и частые вспышки гнева. У них могут быть истерики и вспышки гнева по мелочам. У них проблемы с импульсивным контролем, и они действуют импульсивно в трудных ситуациях. Они не анализируют ситуацию должным образом из-за отсутствия контроля и нетерпения.

2. Они обвиняют других

Человек с эмоциональной незрелостью часто ищет легкий выход, пытаясь переложить вину на других, с трудом берет на себя ответственность. По словам доктора Ананда, «они предпочитают скрывать свои истинные эмоциональные проблемы и не говорить о них. Они используют защитные механизмы, такие как проекция и отрицание, чтобы успокоиться».

3. Эмоционально незрелому человеку может быть трудно поддерживать настоящие отношения

Они могут столкнуться с трудностями в поддержании настоящих отношений, хотя и не любят оставаться в одиночестве.

4. Они могут запугивать других, чтобы защитить свои чувства

Если незрелый человек не получит желаемого, что он будет делать? По словам доктора Ананда, те, кто эмоционально незрел, неспособны справиться со сложными эмоциями и вместо этого могут прибегнуть к детским игровым стратегиям, чтобы добиться своего. Такое деструктивное поведение может разрушить прекрасную связь или отношения.

5. У них могут быть проблемы с обязательствами

Эмоционально незрелый человек может иметь проблемы с обязательствами и иногда быть безответственным. У них меньше чувства сопереживания по отношению к другим, что может быть связано с их эгоцентричным мыслительным процессом. Они могут не ценить взгляды и трудности других людей. У них могут возникнуть трудности с выполнением обязанностей из-за плохого управления временем и отсутствия расстановки приоритетов.

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