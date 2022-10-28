Пять признаков того, что вами пренебрегали в детстве

Кейти Гиллис, лицензированный социальный работник, опубликовала статью в Psychology Today, в которой она определила признаки, которые могут указывать на то, что к вам пренебрежительно относились в детстве. Возможно, осознание этих причин поможет вам освободиться от тисков детских переживаний и исправить ущерб, причиненный в среде, в которой мы выросли.

1. Вы чувствуете себя прозрачным

Вам кажется, что окружающим вас людям все равно, что с вами происходит? Вызывает ли это у вас гнев или разочарование, которые вам трудно сдерживать?

Все эти проблемы считаются очень распространенными среди тех, кто вырос в среде, где они не чувствовали себя значимыми в своей семье. Гиллис объяснил, что ощущение, что людям «все равно», часто возникает из-за того, что определенные потребности не удовлетворялись в детстве. Это создает ощущение, что человек невидим и что все, что он делает, не имеет значения .

2. Вы чувствуете, что вам нужно «исправлять» других

Дети, которые выросли с родителями, столкнувшимися с естественными проблемами со здоровьем или психическими проблемами, возможно, чувствовали ответственность защищать своих родителей и помогать им, даже в тех случаях, когда они сами подвергались жестокому обращению со стороны родителей.

Такие дети могут даже во взрослом возрасте вступать в отношения, основанные на общей зависимости, в которых возникает потребность «исправлять» близких людей, а иногда и спасать их от самих себя.

3. Вы всегда сравниваете

Мы все сравниваем себя с другими людьми, и это один из способов стать лучше и развиваться по мере взросления. Тем не менее, когда люди одержимы сравнением формы тела, карьеры и своих отношений с окружающими, это может сигнализировать о низкой самооценке или неуверенности в себе, что важно признать.

4. Вы слишком много объясняете и оправдываете

Некоторые дети растут в среде, где они чувствуют стыд или знают, что определенные поступки приводят к наказанию. Таким образом, даже во взрослом возрасте они могут чувствовать, что определенные вещи, которые они делают или испытывают, являются «плохими» и не имеют места.

Гиллис указывает, что желание оправдываться — это защитный механизм, используемый для предотвращения проблем или наказаний.

5. Вы страдаете расстройствами пищевого поведения или употребляете вещества, вызывающие привыкание.

Когда дети страдают от эмоционального пренебрежения, вполне логично, что они обращаются к еде или другим веществам, чтобы найти утешение и заполнить пустоту.

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