Эксперты назвали лучшие каши для похудения

Когда мы думаем о похудении, первое, что мы делаем, — это соблюдаем диету.

За последние пару лет мы стали чаще искать суперпродукты, которые могут помочь ускорить процесс похудения. Диетолог Шаранье Шастри рассказала о пользе двух каш — киноа и ячменная каша, которые эффективно помогут вам в этом.

Киноа привлекло большое внимание из-за содержания белка и невероятного баланса незаменимых аминокислот. Подобно рису, семена киноа можно использовать в супах или для приготовления сухих завтраков. Кроме того, киноа также используется для производства выпечки, такой как печенье, хлеб и чипсы.

«Что касается пользы для здоровья, киноа не содержит глютена и помогает похудеть, потому что богато клетчаткой. Следовательно, он дает сытость. Также известно, что каша повышает работоспособность спортсменов и полезна для диабетиков, поскольку предотвращает скачки сахара. Люди с глютеновой болезнью и дислипидемией также считают употребление киноа полезным», — говорит доктор Шастри HealthShots.

«Ячмень богат клетчаткой, называемой бета-глюканом, которая снижает постпрандиальную глюкозу в крови и снижает уровень холестерина ЛПНП. Он также одобрен во многих странах как полезная для здоровья растворимая клетчатка», — предлагает Шастри.

Будь то ячмень или киноа, оба могут быть полезны для похудения. Однако выбор одного из них зависит от географии, доступности и кухни, которой вы следуете.

Хотя, мягко говоря, люди, которые ищут вариант без глютена, могут предпочесть киноа ячменю. Но помните, что все чрезмерное потребление этих каш может препятствовать усвоению кальция, может вызвать вздутие живота и привести к дискомфорту, приводящему к некоторым аллергическим реакциям у некоторых людей.

Ранее Курсор писал, что врачи назвали эффективные продукты для профилактики диабета.