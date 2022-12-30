Пять советов, как простить любого, кто обидел вас

Как простить того, кто глубоко задел ваши чувства? Это кажется сложной задачей, но вы все равно можете это сделать с помощью этих пяти советов.

Каждый из нас хотя бы раз был обижен кем-то, и мы понимаем, как трудно бывает простить. Это требует времени, усилий и большого количества эмоций. Вам действительно нужно научиться прощать кого-то? Ну, во-первых, выбор простить кого-то сам по себе является первым шагом вперед. Махатма Ганди однажды сказал: «Слабый никогда не сможет простить. Прощение — это свойство сильного». Хотя прощать и полезно, воспоминания о том, что люди могли сделать с вами в прошлом, могут вызвать у вас чувство депрессии и безнадежности. Вы испытываете эмоциональные воздействия, которые заставляют вас страдать, а иногда и гневаться. Когда вы страдаете, вам может быть сложно различать, что хорошо, а что плохо, что затрудняет прощение.

Вот почему Health Shots обратились к доктору Соналу Ананду, психиатру из больницы Вокхардт на Мира-роуд в Мумбаи, чтобы обсудить советы о том, как кого-то простить.

Вот 5 советов, как простить кого-то:

1. Примите это

Если вы обижены, боль является обычным явлением, но цепляние за обиду или недовольство может ухудшить ваше самочувствие и сделать вас более негативным. Чтобы избежать этого, вы должны принять реальность. Доктор Ананд говорит: «Примите то, что произошло, и тот факт, что ошибки могут быть совершены кем угодно. Возможно, вам будет легче прощать таким образом».

2. Практикуйте эмпатию

Поставьте себя на место другого человека. Да, поставив себя на место другого человека, вы сможете понять его точку зрения на причины, по которым он причиняет вам боль. «Возможно, вы бы отреагировали так же, как и он», — говорит доктор Ананд. В большинстве случаев люди причиняют кому-то боль, потому что они могут оказаться в чрезвычайно сложных ситуациях, из-за которых им трудно обдумать о свои действия.

3. Двигайтесь дальше

У вас всегда есть два выхода: один — чувствовать себя застрявшим, а второй — двигаться дальше. Всегда выбирай двигаться дальше. «Выбор всегда остается за вами. Решите простить и превратитесь из жертвы в лучшего человека», — говорит доктор Ананд. Для этого вы должны отпустить свое прошлое, посмотреть на вещи в своей жизни более позитивно, сосредоточиться на своих целях и мечтах и ​​делать маленькие шаги, чтобы мотивировать себя и быть добрым и сострадательным по отношению к себе.

4. Признайте ценность прощения

Вы можете этого не осознавать, но прощение других может значительно улучшить вашу жизнь. Доктор Ананд говорит: «Прощение обидчика дает вам возможность заменить негативное мышление и стресс позитивными результатами». На самом деле, это может помочь вам исцелиться, повысить вашу производительность и эффективность, а также улучшить ваши отношения с другими людьми, в том числе с человеком, который причинил вам боль, если вы этого хотите.

5. Обратитесь к специалисту

Мы не можем отрицать, что прощать нелегко. Некоторые люди даже чувствуют себя неспособными простить и двигаться дальше, поскольку воспоминания об этом инциденте вызывают у них злость и разочарование. Это нормально! Но помните о своем общем физическом и эмоциональном благополучии. Хранение обид может быть вредным для вас, если вы уже испытываете проблемы с психическим здоровьем. Поэтому, если вам трудно собраться с мыслями, не стесняйтесь обращаться за помощью к семье и профессионалу.

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