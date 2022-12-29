Ученые назвали две причины ранней смерти

Ученые выяснили, что риск преждевременной смерти напрямую связан с показателями VO2 max (способность к поглощению и усвоению кислорода).

Основными причинами преждевременной смерти является курение и низкая физическая активность, установили шведские ученые.

Результаты исследования опубликованы в журнале EurekAlert!.

В ходе 45-летнего наблюдения за 792 мужчинами, которым на начало эксперимента было 50 лет, ученые анализировали состояние их сердечно-сосудистой системы и влияние таких факторов, как курение, высокое давление и холестерин в крови.

Выяснилось, что риск преждевременной смерти напрямую связан с показателями VO2 max (способность к поглощению и усвоению кислорода).

На его низкий уровень более всего влияло курение и низкая физическая активность. Оказалось, что чем больше человек может усвоить кислорода во время физических упражнений, тем меньше риск ранней смерти.

Ранее Курсор писал, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей. Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.