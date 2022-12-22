Пять способов расслабить тело и разум на работе

Тяжелый рабочий день может быть психологически и физически тяжелым для вас. Груз дедлайнов, совещаний, многозадачности и ответственности может истощить вас, если вы не будете время от времени делать перерыв или расслаблять свое тело и ум.

Компания Health Shots связалась с Ишаном Шиванандом, специалистом по медитации и основателем Йоги Бессмертных, чтобы узнать о некоторых из лучших способов помочь вам успокоить свое тело и разум, когда вы чувствуете стресс или перегружены на работе или в любой другой сфере.

1. Практикуйте пранаяму

Первый шаг к регулированию ума — это регулирование дыхания. «Прана» относится к энергии жизненной силы внутри нас, а «яма» означает контроль. Дыхательная практика пранаямы помогает модулировать симпатическую и парасимпатическую нервную систему и войти в состояние потока для эффективной работы. Кроме того, она уменьшает стресс, гнев, регулирует чувство голода, повышает иммунитет и улучшает цикл сна.

2. Визуализируйте то, что вы хотите

Визуализация – это первый шаг к материализации. В свободное время связывайтесь со своими целями. Подумайте о деталях того, как это выглядит и ощущается при достижении ваших целей. Будьте детальны в своем процессе и не позволяйте логическому уму вмешиваться с вопросами. Подсознание формирует более 96 процентов всей мощности мозга. Мы должны использовать его разумно.

3. Ведите дневник

Следующим шагом к технике визуализации является изложение ваших целей на бумаге. При написании четко указывайте свои цели — личные или профессиональные. Максимально подробно опишите три области: непосредственные цели, среднесрочные цели и долгосрочные цели.

4. Выразите благодарность

Доказано, что практика благодарности изменяет мозговые волны. Человек склонен чувствовать себя спокойнее, более довольным и организованным. Выражайте свою благодарность своей команде в регулярных электронных письмах, делайте перерывы и ведите честные беседы или просто сядьте в одиночестве, чтобы поблагодарить себя за то, что вы такой невероятно трудолюбивый.

5. Улыбайтесь и делайте комплименты людям

Движения лица оказывают прямое влияние на наши эмоции и разум. Общайтесь с людьми, участвуйте в здоровом общении и выражайте свое мнение, если эти люди вас вдохновляют и мотивируют. Вам не нужно ограничивать себя тем, как люди выглядят или что они носят.

Читайте также: ученые назвали серьезные угрозы ночного бодрствования.