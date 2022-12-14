Ученые назвали серьезные угрозы ночного бодрствования

Бодрствование ночью может привести к депрессии, а еще, люди, которые не спят по ночам, чаще жалуются на апатию и чувство одиночества.

Привычка поздно ложиться спать может привести к психическим расстройствам.

Исследование шотландских ученых было опубликовано в журнале Lancet.

Специалисты проанализировали медицинские данные более 90 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.

Выяснилось, что даже незначительные нарушения циркадных ритмов, вызванные повышенной активностью в ночное время суток по сравнению с дневным, могут привести к возникновению психических расстройств.

Так, среди более активных в ночное время людей риск биполярного расстройства был на 11 процентов выше, а депрессии — выше на шесть процентов.

Кроме того, любители ночного бодрствования чаще жаловались на ощущение одиночества и плохое самочувствие.

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