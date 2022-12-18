Пять упражнений, которые сделают ваш мозг активным и здоровым

Эти пять лучших упражнений для мозга могут помочь вам снизить риск слабоумия и потери памяти.

Хотя забывчивость является обычным явлением и может не вызывать беспокойства, она может перерасти в болезнь Альцгеймера, если станет хронической проблемой. Болезнь Альцгеймера, разновидность деменции, представляет собой неврологическое состояние, которое обычно развивается постепенно и со временем ухудшается. Проще говоря, это расстройство может ухудшить память и другие важные психические процессы. Однако сбалансированное питание, активный образ жизни и физические упражнения могут предотвратить или отсрочить начало этого заболевания.

Чтобы узнать о преимуществах и лучших упражнениях для улучшения здоровья мозга и снижения риска деменции, Health Shots поговорили с Камалем Кауром, экспертом по фитнесу.

Вот 5 упражнений для мозга и профилактики болезни Альцгеймера:

1. Йога

Йога не требует от вас тратить много времени, чтобы насладиться ее преимуществами. Самочувствие можно улучшить даже за 20-минутный сеанс йоги.

2. Садоводство

Вы также можете заняться садоводством для улучшения здоровья мозга. Сосредоточение внимания на деталях садоводства может помочь вам чувствовать себя лучше и уменьшить негативные мысли, что имеет более длительный эффект.

Люди, которые занимаются садоводством, говорят, что чувствуют себя более расслабленными и довольными.

3. Танец

Согласно исследованию 2003 года, опубликованному в Медицинском журнале Новой Англии, танцы могут отсрочить начало деменции. Танец — это своего рода умственное упражнение, укрепляющее память и упрощающее мозгу хранение информации.

4. Ходьба

Лучший аспект ходьбы заключается в том, что она помогает вам улучшить свои умственные способности, а также полезна для вашего физического здоровья. Каждый день уделяйте не менее 20–25 минут бегу трусцой, ходьбе или быстрой ходьбе. Вы можете ходить, выполняя работу по дому, ходить в ближайший продуктовый магазин или просто в саду или на террасе. Это помогает снабдить мозг кислородом, повысить энергию и улучшить настроение и когнитивные функции.

5. Тай-чи

Тай-чи — это тренировка, состоящая из последовательности медленных, равномерных движений в сочетании с глубоким дыханием. Эта техника, также известная как «медитация в движении», улучшает координацию и полезна как для физического, так и для психического здоровья. Тот факт, что тай-чи снижает стресс, является еще одной причиной, по которой он полезен для снижения риска болезни Альцгеймера.

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