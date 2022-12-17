Как рост связан с нарциссизмом у мужчин

Ученые выяснили, что мужчины невысокого роста склонны к нарциссизму, чтобы производить впечатление более сильного и грозного человека на партнера. Невысоким женщинам это несвойственно.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые провели эксперименты, куда привлекли 367 человек. Они хотели изучить так называемый «комплекс Наполеона», встречающийся среди людей низкого роста. Они могут вести себя властно или агрессивно для компенсации своего низкого роста.

Этот комплекс получил название от французского лидера Наполеона Бонапарта, рост которого составлял 157 сантиметром. По сведениям его врагов, полководцу была свойственна разъяренность и стремление к власти. Его маленький рост часто связывали с его характеристиками.

Участников исследования опросили, насколько они могут согласиться с фразами в духе «Я склонен манипулировать другими, чтобы добиться своего». Благодаря ответам эксперты получали оценки, указывающие на то, насколько сильно участники склонны к демонстрации психопатии, нарциссизма и макиавеллизма. Все участники также указывали свой рост, насколько он их удовлетворяет и как часто они испытывают негатив из-за него.

Оказалось, что человек невысокого роста, который хотел бы быть выше, имел больше баллов по всем трем характеристикам. Особенно нарциссизм был высоким среди представителей мужского пола.

«Когда люди не могут быть грозными физически, они могут компенсировать психологически. Низкорослые люди часто имеют психопатию. Это проявляется в особом требовании к уважению», – поделилась исследователь Моника Козловская.

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