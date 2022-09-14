Работники компании «Осем» угрожают забастовкой: что произошло

Глава профсоюза пищевой промышленности Элиэзер Балу отметил, что компания начала ужесточать позиции и не хочет выполнять требования сотни своих рабочих.

Работники одной из самых крупных израильских пищевых компания «Осем» предупреждают о забастовке, если представители концерна не отреагируют на их требования о повышении минимальной заработной платы.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Работники объяснили, что дирекция не хочет подписывать коллективное соглашение, которое включает повышение зарплаты до 6 тысяч шекелей. Глава профсоюза пищевой промышленности Элиэзер Балу направил гендиректору компании письмо, в котором призвал решить конфликтную ситуацию, в противном случае могут начаться забастовки.

По его словам, переговоры с дирекцией продолжаются уже полгода, компания ужесточает свои позиции, но зарплата работников остается прежней, несмотря на растущую инфляцию.

В профсоюзе говорят, что несправедливо, когда компания, продажи которой достигают 4,17 млрд шекелей, с операционной прибылью в полмиллиарда, выплачивает своим сотрудникам минимальную зарплату.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным Центрального статистического бюро, в Израиле подскочила средняя зарплата. За июнь она составила 12 533 шекеля, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 4-6% выше, чем в мае и апреле 2022 года.

Еще мы писали, что с сентября в Израиле повысили заработную плату работникам сферы безопасности.