Рак предстательной железы является вторым по распространенности видом рака и шестой по частоте причиной смерти мужчин во всем мире.

Доктор Гиридхар Венкатеш, уролог из больницы Каувери в Бангалоре, озвучил для HealthShots некоторые мифы о раке простаты и факты, которые нам необходимо знать.

Миф 1: У меня нет рака простаты, так как у меня нет никаких симптомов.

Выявление рака предстательной железы наранней стадии может быть сложной задачей. Большинство случаев рака предстательной железы протекает бессимптомно на ранних стадиях и проявляется только на поздних стадиях.

Миф 2: Скрининг не требуется, так как рак простаты в Израиле встречается редко

Скрининг рака предстательной железы проводится путем регулярной проверки уровня ПСА в сыворотке у бессимптомных субъектов. Хотя многие урологи подвергают эту практику сомнению, она достаточно широко используется в западных странах и может быть актуальна в последние годы.

Миф 3: Высокий уровень ПСА определенно связан с раком простаты

ПСА или простат-специфический антиген специфичен для заболеваний предстательной железы, но не для рака. Повышение уровня ПСА наблюдается не только при этом типе рака, но также при простатите, абсцессе предстательной железы, доброкачественном увеличении предстательной железы и острой задержке мочи.

Миф 4: Риск рака высок в больших предстательных железах

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, представляющая собой доброкачественное увеличение предстательной железы, встречается гораздо чаще, чем рак предстательной железы. Определенной корреляции между размером железы и риском развития рака нет. Фактически, большинство крупных предстательных желез являются доброкачественными.

Миф 5: Лечение рака предстательной железы сложно и связано с постоянной инвалидностью и страданиями.

Были достигнуты значительные успехи в лечении этого заболевания.

Кроме того, была достигнута улучшенная канцерспецифическая выживаемость. Следовательно, на какой бы стадии ни был диагностирован рак, следует рассмотреть вопрос о лечении.

Миф 6: Я читал, что рак предстательной железы протекает легко и его не нужно лечить

Запущенные формы рака могут привести к таким осложнениям, как переломы костей, почечная недостаточность и отек конечностей. Следовательно, необходимо лечить рак предстательной железы при постановке диагноза независимо от стадии. Более того, шанс на излечение увеличивается, когда заболевание локализовано в предстательной железе.

Миф 7: Бесполезно лечить рак на поздних стадиях, так как большинство мужчин быстро умирают независимо от лечения.

В отличие от других видов рака, рак предстательной железы даже на поздних стадиях хорошо поддается нескольким методам лечения со значительными показателями выживаемости. Благодаря последним достижениям в области гормональной терапии качество жизни даже при распространенном раке предстательной железы может быть хорошим.

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