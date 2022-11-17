Названы три травяных чая, которые борются со стрессом и воспалениями

Независимо от того, хотите ли вы снять стресс или предотвратить воспаление, регулярное употребление травяных чаев может принести много пользы.

В чае так много любви. Это вкусно, уютно и идеально подходит для тех случаев, когда вам нужно согреться в холодные месяцы — и мы еще даже не коснулись вопросов здоровья! Этот горячий напиток может похвастаться широким спектром преимуществ для здоровья, как умственного, так и физического.

Чтобы узнать о некоторых из лучших травяных чаев, которые женщины старше 40 лет могут пить каждый день для борьбы со стрессом и воспалением, SheFinds поговорили с сертифицированным тренером по комплексному здоровью Эшли Карлоттой из Better Health By Accountability. Она сказала, что зеленый чай, чай с куркумой и имбирный чай — одни из лучших вариантов.

1. Зеленый чай

Когда дело доходит до полезных напитков, мало кто может сравниться с зеленым чаем, содержащим антиоксиданты. Карлотта говорит, что этот чай наполнен соединениями, борющимися с воспалением. «Регулярное употребление зеленого чая может помочь вам похудеть и снизить риск ряда заболеваний, включая сердечные заболевания, рак и диабет», — говорит она.

2. Чай с куркумой

Следующим в списке Карлотты стоит чай с куркумой. «Биоактивное соединение, обнаруженное в этом довольно ярком оранжевом чае, называется куркумин», — говорит она, отмечая, что это соединение «связано с повышением уровня дофамина и серотонина».

3. Имбирный чай

Имбирный чай — еще один фантастический напиток для тех, кто хочет избавиться от воспалений и стресса. И это благодаря его активным ингредиентам: гингеролу, шогаолу и парадолу. «Пряный корень имбиря невероятно полезен для здоровья и совершенно естественен», — восторгается Карлотта, призывая читателей «пить имбирь, чтобы обострить мозг и бороться со стрессом» и отмечая, что «он даже уменьшит мышечную боль после экстремальных тренировок и физической активности».

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