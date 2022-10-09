Можем не заметить: названы ранние признаки рака легких

Признаки рака легких в основном подразделяются на два типа: классические и нетипичные симптомы.

Как и в случае с другими видами рака, ключом к лечению и профилактике рака легких является диагностика заболевания на ранних стадиях.

Выявление симптомов и причин, даже тонких, может помочь предотвратить распространение рака и начать процесс лечения . Некоторые симптомы, которые также могут быть признаками других проблем со здоровьем, могут потребовать немедленного клинического внимания.

Классические симптомы включают кашель, затрудненное дыхание, кровь в мокроте, смену голоса Нетипичными или необычными симптомами являются необъяснимая потеря веса, усталость, потеря аппетита. Для заядлых курильщиков, которые курят не менее 15-30 раз в день, самым ранним симптомом является кашель, который может быть началом рака легких. Рецидивирующая инфекция легких, такая как бронхит и пневмония у курильщика, тоже может быть симптомами рака легких.

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