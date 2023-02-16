Раскрыты грандиозные потери среди «вагнеровцев» на войне в Украине

Из около 40 тысяч «вагнеровцев», переброшенных на войну в Украину за все время полномасштабного вторжения, уже более 35 тысяч человек ликвидировано. Это подтвердил командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко («Ахиллес») в эфире телемарафона. Восполнить эти потери пригожину не удастся. По словам Федоренко, боеспособные части ВС рф*, которые имели подготовленный сержантский и офицерский состав, закончились еще в …

Из около 40 тысяч «вагнеровцев», переброшенных на войну в Украину за все время полномасштабного вторжения, уже более 35 тысяч человек ликвидировано.

Это подтвердил командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко («Ахиллес») в эфире телемарафона.

Восполнить эти потери пригожину не удастся. По словам Федоренко, боеспособные части ВС рф*, которые имели подготовленный сержантский и офицерский состав, закончились еще в 2022 году.

Сейчас эти потери противник пополняет путем мобилизованных, которые проходят боевое слаживание либо на временно оккупированной территории Украины, либо в Беларуси. Эти военнослужащие способны штурмовать украинские позиции, но качество этих военнослужащих чрезвычайно низкое, что играет на руку ВСУ, отметил боец.

Федоренко пояснил, что официальные данные Генштаба ВСУ по потерям России на самом деле приблизительны, так как многих убитых оккупантов просто невозможно сосчитать.

Добавим, что российские войска несут в Украине огромные потери на всех направлениях фронта. По данным на утро четверг, 16 февраля, украинские военные ликвидировали только за минувшие сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 140 460 военных.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.